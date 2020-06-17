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【定期存款】英鎊定存息最高10.8厘 專家建議候低吸博息滙雙賺

金融經濟 01:32 2020/06/17

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英倫銀行於本周四議息，歐盟峰會亦召開，市料英國暫未擬再押後脫歐。

本周四（6月18日）英倫銀行議息，市場緊盯會否再有放水措施，市傳加碼買債千億英鎊，對應疫情及脱歐兩大隱患。專家建議對英鎊有實際需要者，不妨趁滙價跌至約1.25左右低吸，再開立英鎊定期存款，現時冠絕全城的英鎊定存息率是10.8厘。而東亞 （00023） 對英鎊仍看高一綫，料英國年底可順利脱歐，鎊滙兑美元有望衝上1.3。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥認為，近期左右英鎊走勢有3大關鍵事件，投資者宜靜候消息，包括︰

（1）本周四（6月18日）英倫銀行議息，料維持0.1厘的歷史新低，但關注會否重提負利率，以及傳加碼買債1千億元英鎊。

（2）英國與歐盟自本周一（15日）起續為脱歐談判，但暫未見英國擬於本月底前提出，延後年底的脫歐大限。

（3）本周四也是歐盟峰會召開的大日子，全球聚焦會否為規模的7,500億歐元復甦基金計劃達成共識；倘若有大突破，有利歐元喘穩，亦變相利好英鎊，擺脫因脫歐而久纏3年的弱勢。

陳德祥指，歐洲人的處事作風，較難為關鍵事極速拍板，但在最後關頭往往「傾掂數」，遂料今年底前英國最終順利離開歐盟。何況，因應疫情有第2波，料英歐為顧全大局，而各自取雙贏方案，以免脱歐爭拗久纏3年，復添病毒夾擊，令英歐的經濟備受衝擊。

英鎊早前曾連升10天，上周三（6月10日）更見約1.28的兩個多月高位，陳德祥忠告，升勢未免過急，散戶不宜高追，待滙價回吐至約1.25或以下才分段低吸。若稍後再衝破1.28的重大阻力位兼守穩時，有機會再挑戰1.3。

華僑永亨經濟師李若凡指，美元近期轉弱，剌激非美貨幣頻反撲，鎊滙更一度衝上自3月中以來高位；但眼下仍有兩大不明朗因素利淡英鎊。首先，央行副行長Cunliffe指，負利率是可能的工具；其次，英歐在公平競爭規則的議題呈分歧，脫歐談判路崎嶇。李若凡預期，鎊滙短期內兌美元的高低位介乎1.22到1.285；兌港元為9.4554及9.9591。

事實上，上周英國公布4月的經濟數據收縮20%，為有紀錄以來史上最差，累鎊滙亦由升轉跌至約1.25。而英倫銀行再三預警，新冠病毒將重擊英國經濟，料全年收縮14%，是300年以來最差。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，英鎊中短期約於1.23至1.3上落，滙價備受脫歐進展主宰。

市面冠全城的息率是滙豐7天短存享10.8厘（見表），但須以等值3萬港元的新資金作兌換，才享最高息；一個月短存則以花旗及滙豐齊享3厘稱霸；半年及一年的長息由上商膺「高息王」，分別報0.4厘，以及一年的0.5厘。

英鎊現滙報1.26，若年尾見1.3，或呈3%的潛在升幅；再以半年英鎊存息0.4厘，一年期有0.5厘計，冀賺盡逾3厘的滙息總回報。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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