【美股開市】道指勁彈800點 零售數據佳+特朗普據報推萬億基建

美國總統特朗普據報準備再出手刺激經濟，推出1萬億美元基建計劃，加上5月份零售銷售創按月最大升幅，利好美股。道指場外曾漲1000點，開市升800點。

彭博社引述知情人士指，特朗普政府正制定總額達1萬億美元的基建計劃，除了涉及一般的修橋鋪路，還會撥款發展5G網絡基建和鄉郊網絡。

有望進行大規模基建，工業股向好，卡特彼勒（Caterpillar，美︰CAT）彈6.2%，飛機製造商波音（Boeing，美：BA）亦漲8.5%，帶領道指勁升。

跟經濟解封相關的股份亦受惠，美國4大航空股向好，包括美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL），升幅介乎5.7%至8.7%。

美國聯儲局宣布將購買個別企業債券，美元走軟，美匯指數低見96.43，跌幅0.3%；歐元亦最多挫0.5%，低見1.127美元。

國際能源署（IEA）指，5月每日原油供應減少近1200萬桶，支持油價向上。紐約期油和布蘭特期油最多漲4.3%和3.9%，高見38.71美元和41.27美元。

新冠肺炎疫情對美國打擊漸消退，5月零售銷售按月大升17.7%，創最大按月升幅，遠勝市場預期的8.4%。期內，扣除汽車的核心零售銷售，按月升12.4%，亦遠勝市場預期5.5%。

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