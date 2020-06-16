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【美股早市】道指升幅收窄至150點 鮑威爾對支持債市潑冷水

環球經濟金融 23:06 2020/06/16

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美國總統特朗普據報準備再出手刺激經濟，推出1萬億美元基建計劃，加上5月份零售銷售創按月最大升幅，利好美股。道指場外曾漲1000點，開市早段最多升847點。但聯儲局鮑威爾其後現身參議院作證，並表明局方不希望過度支撐債市，令美股升幅顯著收窄，道指升幅降至150點左右。

彭博社引述知情人士指，特朗普政府正制定總額達1萬億美元的基建計劃，除了涉及一般的修橋鋪路，還會撥款發展5G網絡基建和鄉郊網絡。

有望進行大規模基建，工業股向好，卡特彼勒（Caterpillar，美︰CAT）彈3.5%，飛機製造商波音（Boeing，美：BA）亦漲2.4%。

跟經濟解封相關的股份受惠，但美國4大航空股升幅收窄，美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）升幅介乎0.5%至2.6%，而西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）更倒跌1%。

美元先跌後升，美匯指數高見97.17，升幅0.5%；歐元亦最多挫0.8%，低見1.1232美元。

國際能源署（IEA）指，5月每日原油供應減少近1200萬桶，支持油價向上。紐約期油和布蘭特期油最多漲5.2%和4.9%，高見39.06美元和41.65美元。

新冠肺炎疫情對美國打擊漸消退，5月零售銷售按月大升17.7%，創最大按月升幅，遠勝市場預期的8.4%。期內，扣除汽車的核心零售銷售，按月升12.4%，亦遠勝市場預期5.5%。

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