【限聚令放寬】婚宴及酒樓最受惠　料帶動飲食業6月生意升10%

▲ 限聚令放寬，餐飲業界均指幫助大，尤其婚宴及酒樓最能受惠。（資料圖片）

香港疫情近日算是穩定，港府今日宣布，6月19日起限聚人數放寬至50人，同時擴闊可豁免處所類別，延展到餐飲處所，讓各界可舉行宴會如婚宴等活動。餐飲業界均指此舉幫助大，尤其婚宴及酒樓最能受惠。

【限聚令】豁免餐飲業人數限制 公眾地方聚集人數放寬至50人

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，放寬食肆聚餐人數上限尤其為婚宴及酒樓帶來支持。他指，由於8人「限聚令」在5月中一度延長，當時婚宴等大型活動基本上完全停擺，故業界該月整體生意仍然未可回復，仍比去年同期跌25%。他相信隨著新一輪限聚令放寬，6月業界生意表現將有顯注升幅，料比5月份增10%至15%。

黃又指，港人外出用膳意慾增加，加上港府已發放飲食業的一筆過資助，令僱主資金流及營運有所改善，業內近月氛圍不旦「冇咁負面」，業者更陸續重新招聘前線員工。然而，餐飲業生意要恢復暢旺，仍需視乎內地通關放行限制。他稱，遊客佔本地餐飲業生意約8％，倘內地旅客能訪港，更有助帶動業界生意增3％至4％。

料業界會續推優惠吸客

香港餐務管理協會會長楊位醒亦指出，限聚人數放寬對業界幫助甚大，除了可回復舉辦百日宴、壽宴等大型活動外；適迎父親節將至，市民亦可以「坐滿一圍」，相信有助帶動酒樓及中式餐館生意上升。他透露，業者近月積極推出各類優惠，行業市況已大致回復接近7成，惟當中5成源自午市及茶市，相信隨著限聚令再度放寬，市民外出用餐意慾或再提高，屆時業界會繼續部署更多優惠吸客。

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張宇人：放寬是十分好的父親節禮物

立法會議員（飲食界）張宇人則形容，這對飲食業界是一份十分好的父親節禮物。他指，開放酒席對業界有相當大的幫助，由於酒席會佔據大食肆的晚市，其他市民便會光顧其他食肆，如「波浪」般的效應，而且酒席的人均消費比平常高一倍。他同時呼籲業界不要鬆懈，雖然大致回復正常營運，但仍需遵守第599F章的相關規定，如餐檯之間相隔1.5米、非用餐時間要戴上口罩、為客人探熱及提供消毒潔手液等。

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記者：蘇穎琪