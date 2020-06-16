【洋房劈價】 各區屋仔沽壓大　大埔康樂園累減逾380萬沽出

本港經濟前景不明朗，樓價涉數千萬元的大額物業屢錄大幅減價成交，其中洋房更成重災區，最近西貢區先後錄得洋房劈價成交，至於大埔老牌洋房屋苑康樂園，也錄得不少劈價成交個案。



中原地產分行經理鄭浩強表示，康樂園第十二街單號屋日前錄得成交，實用面積1,596平方呎，三房間隔，業主原叫價3,300萬元，經買家議價後，最終以2,918萬元成交，實用平均呎價18,283元。

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鄭浩強表示，買家為區內客，鍾情康樂園的低密度布局，環境舒適，加上屬名牌屋苑，間隔實用，上址附有大花園，可停泊多輛車，被吸引下決定承接自用。原業主則於2008年以1,470萬元購入單位，持貨約12年，是次轉手賬面獲利約1,448萬元，單位期內升值約99%。



鄭浩強指，康樂園今年暫錄得20宗成交，近兩個月交投明顯加快，5、6月共錄得11宗成交，佔總成交超過一半，現時入場價由1,000萬元起。

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環境清幽的康樂園，提供逾1,100幢洋房，為新界東規模最大洋房屋苑，屋型超過10款。屋苑位置自成一國，私隱度高，深受政界及名人追捧，如歌神許冠傑就居住於此。此外，前信和營業及市場部總經理、有「女樓神」之稱的劉貴玉，早前也斥資4,200萬元購入康樂園8街雙號屋，實用面積2,579平方呎，呎價約16,285元。

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