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【電子支付】疫情催谷電子支付大趨勢　PayPal：須注意網絡安全風險

科技 20:33 2020/06/16

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本港商戶轉戰網購平台及採用電子支付成新常態，簡單以一部智能電話已可處理各種交易，惟隨之而來須面對網絡安全威脅和風險。

受新冠肺炎疫情影響，催谷本港商戶轉戰網購平台及採用電子支付，惟隨之而來須面對網絡安全威脅和風險。綫上支付平台PayPal 亞太區信息安全總監 Phoram Mehta昨（16日）指出，網絡保安成為本港第七大營商風險，採用技術如AI（人工智能）及ML（機器學習）來推動數碼安全變得更重要。

>>>【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標　料2023年投入服務

>>>【八達通xApple Wallet】八達通加入Apple Wallet　60秒加卡教學（有片）

Phoram Mehta提到，留意到亞太地區公司期望投放更多資源在網絡安全相關的硬件、軟件及服務上，以長遠提高企業的可信度。不過，當中另有不少中小型企業由於缺乏預算及相關的專業知識，或面臨更高的網絡安全風險。

他引述Google的透明度報告（Transparency Report）指出，單在今年1月至3月內，全球釣魚網站數目增加達350%。而今年首季的勒索軟件（Ransomware）相關交易則上升 33%。

綫上支付平台PayPal 亞太區信息安全總監Phoram Mehta昨（16日）指出，網絡保安成為本港第七大營商風險。（PayPal發佈會截圖）

提到一些較常見的網絡攻擊手法，他認為都是不容忽視，如Smishing（簡訊釣魚），即發送含有惡意網站連結的簡訊，以欺騙提交個人資料或密碼等的攻擊；以及針對雲端系統及服務進行的黑客攻擊手法「Cloud-jacking」等。

而該公司在新冠疫情下每日平台上交易量達 3,380 萬美元，按年升幅達 20%，亦需要在全球不同時區作實時保安監察，並以推動數碼安全為首要任務。其中採用技術包括AI（人工智能）及ML（機器學習）已變成重要核心部署。

對於中小型企業要開拓網購及電子支付渠道，PayPal全渠道及客戶成功領域副總裁Guru Bhat指出，採用安全的支付系統，即能全面地預防各類型詐騙、提供了保護買賣雙方的條款，十分重要。以該構為例，亦一直有相同的主張，並致力提升安全能力以抵禦黑客攻擊，贏取客戶信任。

此外，為了幫助商戶更快、更安全地部署電子支付功能，Guru Bhat表示，該公司早前在全球28個市場亦有推出QR code（二維碼）支付功能，包括香港市埸在內，以免觸模式進行交易，兼可在新冠疫情下社交距離。並l將於今年8月10日或之前，豁免QR code付款的商家費用，持續協助本地商戶。

>>>WhatsApp新增付款功能　率先開放巴西地區使用

記者：張寶燕

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