歐盟又揮反壟斷大刀 劍指蘋果App Store和Apple Pay

多次向美國科網巨企作出天價罰款的歐盟，正瞄準龍頭企業蘋果（Apple，美：AAPL），調查對方旗下的應用程式商店App Store和電子支付服務Apple Pay有否觸犯歐盟的反壟斷法規。

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歐盟表示，其中一項調查針對App Store的程式內購買系統（in-app purchase），有否限制開發商去通知iPhone和iPad用戶存在程式以外的更便宜購買途徑。

事緣於去年，瑞典音樂串流服務商Spotify（美：SPOT）向歐盟就此投訴，並有類似有電子書服務商在今年3月作出同類投訴，促使歐盟展開反壟斷調查。

歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）發聲明指，蘋果似乎在iPhone和iPad等裝置分發應用程式和內容方面，佔據了「看守者」（gatekeeper）。這暗示蘋果可能把用戶的選擇限制於程式內購買系統之內，阻礙了用戶選擇其他更便宜的購買途徑。

至於有關Apple Pay的調查，歐盟則關注當中的使用條款，以及可能把蘋果競爭對手排除於Apple Pay的做法。

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責任編輯：方賢

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