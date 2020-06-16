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【限聚令放寬】父親節酒樓查詢旺場更勝去年　聯邦酒樓料當日訂座爆滿

商業 19:47 2020/06/16

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限聚令放寬，有酒樓預計今年父親節的訂座率將增。

限聚令將於本月19日放寬，所有公眾場所聚集人數上限由8人變50人，食肆每圍人數亦不再設有限制。父親節（21日）在即，限聚令放寬後市民不但可以一家大小慶祝，還可以相約親朋好友或家族聚會。

聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶表示，雖然疫情持續，但今年父親節一圍12人的訂座查詢更「多個往年」。她更指，食客近來對父親節期待已久，故限聚令宣布放寬前，已留座訂大枱。當消息公布後，員工已即時致電有關食客，確實訂座安排。她相信當日的訂座率將爆滿。

【限聚令放寬】酒吧生意料錄「報復性升幅」　更勝往年暑假

雖然放寬消息今日才落實，但該集團早前已預備4人、8人和12人的套餐給食客選擇。今年父親節亦推出了優惠，例如細枱送bb乳鴿、大枱送海斑等。

【限聚令放寬】聚集人數放寬至50人　Pepper Lunch冀銷售額最高增10%

限聚令放寬　料父親節訂枱增
煌府集團主席陳首銘則表示，現時受8人限聚令規限，父親節訂枱率只有2至3成，「通常幾個家庭聚埋一齊，2至3圍好普遍，但限每枱8人，唔少人都廢事搞。」未來將放寬，他相信，父親節訂枱至少增加1至2成。

婚宴酒席方面，每枱之間要有1.5米距離下，場地能擺放的圍數減少一半，加上每枱只有8人，陳透露，三分之一新人因此延期，令集團生意減少3成以上，未來限聚令放寬，相信宴會生意至少增加1至2成。他期望，放寬限聚令及派發1萬元後，能刺激港人外出消費，對集團生意一定有幫助。

【市場研究】消費力弱？台灣酒品銷情出乎意料理想

記者：馬意文、朱悅瀅

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