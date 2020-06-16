【盈喜盈警】大凌集團料全年業績錄重大虧損　一文看清企業盈利預測（不斷更新）

肺炎疫情再次來襲的憂慮擴散之餘，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（16日）有企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

天工國際 （00826） 預期截至今年6月底止半年，綜合純利按年增長約30%，主因進口模具鋼的國內需求在期間被本地產品所取代，導致內銷量明顯增加，以及切削工具分部自去年秋季接收其中一名主要競爭對手的某些代工生產訂單後，市佔率得以提升，以致期間銷售量比去年同期錄得明顯增長。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

奧克斯國際 （02080） 預期截至今年3月底止全年，將會扭虧為盈，主因年內物業管理分部的收益增加以及完成出售間接全資附屬公司前獲得約500萬元數益所致。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

大凌集團 （00211） 預期，截至今年3月底止，全年將錄得重大虧損，主因投資物業公平價值變動虧損錄得約1400萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

新華通訊頻媒 （00309） 預期，截至今年3月底止，全年將錄得重大虧損，主因疫情令廣告媒體相關服務收入大幅減少約4100萬元、投資物業重估出現公平值虧損約1200萬元，以及無形資產出現減值虧損約2100萬元

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

佳景集團 （00703） 預期，截止今年3月底止3個月，首季錄得公司擁有人應佔未經審核虧損約6380萬元，而去年同期則錄得虧損約1760萬元。公司亦警告，第二季收益將會因疫情而大量削減。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

YGM貿易 （00375） 預期，截至今年3月底止全年，將錄得除稅後綜合虧損約8000萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

東方表行 （00398） 收市後發公告，指截至3月底止年度純利將下跌超過兩成，主因乃「使用權資產以及物業、機器及設備錄得減值虧損和滯銷手錶之撥備增 加，以及2019年冠狀病毒令收益減少所致。」

集團補充，受病毒爆發拖累，業務於4及5月之收益較去年同期下跌超過10%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]