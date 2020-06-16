台南超級兇宅別墅 命理師以148萬購入賺雙倍？

位於台南市永康區復華里的一間排屋別墅，被台媒稱爲超級兇宅，前屋主因爲負債自殺，更於留下「非我家人、入住索命」詛咒字條，令所有潛在買家聞風喪膽，不敢接手。這間超級兇宅經過8次法院拍賣都流標最後，最後於第10次拍賣時由鄭姓命理師以562萬台幣（約148萬港元）得標，每坪單價約7.61萬元。

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由於陰氣極重，也只有命理師才敢接手，鄭姓命理師對外聲稱成功將住宅净化。這棟住宅的故事甚多，網民多年來也不時討論。最新消息指，這間超級兇宅已經以1120萬（約290萬港元）成交。消息傳出後，有台灣記者向鄭姓命理師求證，鄭則指目前還在洽談當中，但非常肯定至少要大1200萬台幣（約314萬港元）才肯出售。

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翻查資料當年鄭姓命理師以562萬台幣（約148萬港元）得標，如果成功至少以1200萬台幣（約314萬港元）賣出，可賺600多萬台幣（約150萬港元），難怪有網民指他獲利很深。但最重要的是，真的有人夠膽量入住嗎？

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