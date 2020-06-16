【港股追蹤】大Deal引爆升浪？　股價一星期升近9成

恒大健康（00708）上周公布收購瑞典附屬餘下股權至全資擁有，股價愈升愈有，繼周一（15日）升37%後，今日最多曾再升近27%，高見12.4元，全日收報11.94元，升22.1%，創52周新高。成交金額較昨日繼續上升，增至4.67億元。

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集團通告指，公司將斥資3.8億美元（約29.6億港元），收購瑞典附屬NEVS餘下17.6%股權至全資擁有，將以內部資源支付，NEVS專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域。

恒大健康上周二（9日）收市價為6.35元，短短一個星期，股價足足上升88%，十分誇張。

以短炒而言，股價升勢的確有點過了火位，加上公司去年業績仍未扭虧為盈，去年全年虧損逾44億元人民幣。幸好旗下健康管理業務，及新能源汽車範疇，均為內地未來大勢所趨，短期仍有機會炒此憧憬，但短炒的投資者宜小注為妙。

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