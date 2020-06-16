【樓市現象】經濟差企業大削租金津貼　為何淺水灣月租逾6萬元租盤有大批捧場客﹖

疫情下本港經濟遭受重大衝擊，失業率也升至15年新高，不少大企業削減高層員工的房屋津貼，拖累本港豪宅租賃需求急挫，最近市場出現劈租成交個案。北角維港頌早前錄得劈租成交，單位為5座中低層A室，實用面積約1,097方呎，業主原叫租6.8萬元，經議價後減1.5萬元或約22.1%，以每月5.3萬元租出，折合呎租約48元。

最近灣仔區的租金也明顯回落，中原地產副區域營業經理李志豪表示，受經濟環境轉差及失業率上升影響，灣仔區租賃成交價量齊跌，租金回落幅度約15%。其中尚匯中層F室，實用面積667平方呎，1房間隔，坐享全煙花海景。業主原叫租38,000元，最終願再減3,000元以35,000元將單位租出，減幅達8%，折合平均實用呎租52元。

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事實上，以往經濟暢旺時，大企業派外籍高層員工來港工作，他們獲發放的房屋津貼動輒高達10餘萬20餘萬元，成豪宅租盤的重要客源。經濟不景下，企業大幅削減高層員工的房屋津貼，卻有豪宅區租務交投暢旺，租金也未見明顯調整。

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利嘉閣地產分行經理梁志偉透露，最近淺水灣一帶的物業租賃成交量增加，租金也未有如其他地區般大跌，原來最主要原因，是不少原居於洋房的租客因經濟轉差而要「降呢」轉租至分層單位。梁志偉表示，淺水灣一帶的物業最受外籍人士歡迎，粗略估計該區住客有7至8成為外籍人士，其中大企業的高層員工，或國際學校的外籍老師為數不少。市場新近錄得赤柱海寧雅舍高層C室的租賃成交個案，單位實用面積約1,367方呎，為三房一套連工人套間隔，外望可享開揚景觀。單位日前終以72,000元獲承租，折合實用面積呎租約52.7元。

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「以往不少由大企業聘用的外籍人士愛居於洋房，每月租金動輒達十多萬元，但隨著經濟轉差，企業大削租金津貼，這批大企業高層就惟有改為租住淺水灣的分層單位，租金介乎4萬元至數十萬餘元。」該區洋房的每月租金也達30萬元至50萬元，如信置（00083）旗下淺水灣38號洋房，月租達40萬至50萬元，但也有一批捧場客，需要輪候入住。

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