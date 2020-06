【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首

▲ 瑞士洛桑管理學院(IMD)發表《2020年全球競爭力報告》,中美兩國的競爭力排名均下跌。

中美角力持續,中美兩國在貿易、新冠肺炎疫情等方面的矛盾不斷增加。瑞士洛桑管理學院(IMD)發表《2020年全球競爭力報告》,中美兩國的競爭力排名均下跌,報告分析指中美貿易戰導致兩國競爭力下跌。新加坡蟬聯榜首,連續2年成為全球最具競爭力經濟體,至於本港則排第5位。

【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國

【中美5G角力】美國轉軚對華為開綠燈 不等於解禁

報告根據經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設4項指標,為全球63個國家及地區排名。美國由去年的第3位下跌至第10位,至於中國則比去年排名跌6位,排第20位。報告指出,中美持續的緊張局勢,加上中美貿易戰因素,增加了兩國營商環境的不確定性(uncertainty)。

2020年全球競爭力排名頭10位 排名 國家或地區 1 新加坡 2 丹麥 3 瑞士 4 荷蘭 5 香港 6 瑞典 7 挪威 8 加拿大 9 阿聯酋 10 美國

【中美角力】搞散美利堅 美媒:中國希望特朗普連任

被白宮批為中國宣傳 美國之音正副台長請辭

IMD更於報告指出:

貿易戰已破壞中美兩國的經濟,扭轉中美兩國積極增長的軌跡。

(Trade wars have damaged both China and the USA’s economies, reversing their positive growth trajectories.)

IMD指美國今年的政治穩定程度、社會凝聚力、經濟及性別平等方面均有不足,令美國排名受壓。IMD又認為中國今年減少國際貿易、就業及勞動力市場等方面的措施,排名因此下跌。

【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃

【美國經濟】消息指特朗普欲推8萬億基建 催谷經濟

新加坡連續2年位列榜首,IMD指新加坡擁有穩健的經濟表現、貿易關係和高就業率,教育系統先進也是其維持高排名的原因之一。至於香港則因為社會不穩定因素及新冠疫情下的經濟衰退,排名由去年的第3位下跌至第5位。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒