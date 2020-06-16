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【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首

環球經濟金融 18:57 2020/06/16

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瑞士洛桑管理學院（IMD）發表《2020年全球競爭力報告》，中美兩國的競爭力排名均下跌。

中美角力持續，中美兩國在貿易、新冠肺炎疫情等方面的矛盾不斷增加。瑞士洛桑管理學院（IMD）發表《2020年全球競爭力報告》，中美兩國的競爭力排名均下跌，報告分析指中美貿易戰導致兩國競爭力下跌。新加坡蟬聯榜首，連續2年成為全球最具競爭力經濟體，至於本港則排第5位。

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報告根據經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設4項指標，為全球63個國家及地區排名。美國由去年的第3位下跌至第10位，至於中國則比去年排名跌6位，排第20位。報告指出，中美持續的緊張局勢，加上中美貿易戰因素，增加了兩國營商環境的不確定性（uncertainty）。

2020年全球競爭力排名頭10位
排名 國家或地區
1 新加坡
2 丹麥
3 瑞士
4 荷蘭
5 香港
6 瑞典
7 挪威
8 加拿大
9 阿聯酋
10 美國

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IMD更於報告指出：

貿易戰已破壞中美兩國的經濟，扭轉中美兩國積極增長的軌跡。

（Trade wars have damaged both China and the USA’s economies, reversing their positive growth trajectories.）

IMD指美國今年的政治穩定程度、社會凝聚力、經濟及性別平等方面均有不足，令美國排名受壓。IMD又認為中國今年減少國際貿易、就業及勞動力市場等方面的措施，排名因此下跌。

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新加坡連續2年位列榜首，IMD指新加坡擁有穩健的經濟表現、貿易關係和高就業率，教育系統先進也是其維持高排名的原因之一。至於香港則因為社會不穩定因素及新冠疫情下的經濟衰退，排名由去年的第3位下跌至第5位。

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責任編輯：何穎兒

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