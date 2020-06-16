【每日焦點】續見Apple升級好消息 迎下週WWDC盛會

▲ 蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）將於下星期綫上舉行，近日頻頻有好消息出爐。

蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）將於下星期綫上舉行。最近蘋果就推出16吋 MacBook Pro及Mac Pro電腦規格及硬件配置，不但提升MacBook Pro的圖像處理效能，更為Mac用戶提供最高 8TB儲存容量。

＞＞＞蘋果升級MacBook Pro及Mac Pro規格配置

除了MacBook Pro迎來升級，蘋果今日亦率先公布，2019年App Store於全球市場的交易額，錄得5,190億美元（約4萬億港元）。該報告由蘋果委託研究公司Analysis Group進行，結果發現業務價值最高的類別，為流動商務app、數碼商品與服務app，以及app內廣告。

＞＞＞蘋果2019年App Store交易額 突破4兆港元

此外，市場亦有傳，蘋果正開發一款可摺疊的iPhone原型機，據知名爆料達人兼分析師Jon Prosser透露，該iPhone原型機的特點，是將兩個獨立的顯示面板通過鉸鏈連接，與三星Galaxy Fold只有一塊屏幕不同。

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責任編輯：李彥煒