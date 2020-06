【美國示威】警察變人民公敵？3紐約警飲品懷疑被加料

▲ 在美國時間周一(15日),有3名紐約警察飲用同一家餐廳的奶昔後,感不適送院,懷疑飲品被故意「加料」。

美國反種族歧視示威和反警暴示威持續逾兩周,多個州政府支持重組警隊,以挽回人民的信心,但警察已然成為眾矢之的,警隊中或人人自危。外媒報道,在當地時間周一(15日),有3名紐約警察飲用同一家餐廳的奶昔後,感不適送院,懷疑飲品被故意「加料」。

周一晚上,紐約警察工會(NYC Police Benevolent Association)在Twitter發布聲明指出,「發現(三位警員的)飲品中被加入有毒物質,懷疑是漂白劑。」(officers "discovered that a toxic substance, believed to be bleach, had been placed in their beverages.")

經紐約警察局展開調查後,再與Twitter發文表示,已經確定沒有(Shake Shack的)僱員犯罪(" it has been determined that there was no criminality by (Shake Shack's) employees," ),只是單純食物中毒,屬虛驚一場。

記者:葉芷樺