【美國示威】警察變人民公敵？3紐約警飲品懷疑被加料

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【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首
美國反種族歧視示威和反警暴示威持續逾兩周，多個州政府支持重組警隊，以挽回人民的信心，但警察已然成為眾矢之的，警隊中或人人自危。外媒報道，在當地時間周一（15日），有3名紐約警察飲用同一家餐廳的奶昔後，感不適送院，懷疑飲品被故意「加料」。
周一晚上，紐約警察工會（NYC Police Benevolent Association）在Twitter發布聲明指出，「發現（三位警員的）飲品中被加入有毒物質，懷疑是漂白劑。」（officers "discovered that a toxic substance, believed to be bleach, had been placed in their beverages."）
經紐約警察局展開調查後，再與Twitter發文表示，已經確定沒有（Shake Shack的）僱員犯罪（" it has been determined that there was no criminality by (Shake Shack's) employees," ），只是單純食物中毒，屬虛驚一場。
記者：葉芷樺