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【美國示威】警察變人民公敵？3紐約警飲品懷疑被加料

環球社會熱點 18:31 2020/06/16

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在美國時間周一（15日），有3名紐約警察飲用同一家餐廳的奶昔後，感不適送院，懷疑飲品被故意「加料」。

美國反種族歧視示威和反警暴示威持續逾兩周，多個州政府支持重組警隊，以挽回人民的信心，但警察已然成為眾矢之的，警隊中或人人自危。外媒報道，在當地時間周一（15日），有3名紐約警察飲用同一家餐廳的奶昔後，感不適送院，懷疑飲品被故意「加料」。

【美國示威】紐約解散警隊600人便衣組 涉多宗警暴案

【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享）

周一晚上，紐約警察工會（NYC Police Benevolent Association）在Twitter發布聲明指出，「發現（三位警員的）飲品中被加入有毒物質，懷疑是漂白劑。」（officers "discovered that a toxic substance, believed to be bleach, had been placed in their beverages."）

經紐約警察局展開調查後，再與Twitter發文表示，已經確定沒有（Shake Shack的）僱員犯罪（" it has been determined that there was no criminality by (Shake Shack's) employees," ），只是單純食物中毒，屬虛驚一場。

【美國示威】案發城市警察現辭職潮 不滿政府唔支持

英國約翰遜譴責種族主義暴行

記者：葉芷樺

種族主義 請願示威 歧視 奶昔 Twitter 紐約 危害種族 美國

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