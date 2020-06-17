【讀男分享】把妒忌心轉化為正面能量的三個方法！

為什麼我們會嫉妒？因為我們認為自己的能力比別人高，但別人能獲得的卻比自己多。



例如，看到大學同學獲得一份薪水較高的工作，但自己卻沒有。我們會嫉妒對方。



這是正常的，有時我看到一些貼文沒有別人那麼多讚或留言，心裡也會感到不舒服以及會嫉妒別人。這是人之常情。



面對這個情況，我們可以選擇讓自己的心情繼續差下去或作出轉變。這三個方法很有用，它們為我的現實以及心理上帶來了正能量。

1. 把你的想法告訴他人 2. 在嫉妒時嘗試一些自己不敢嘗試的事情 3. 祝福被你嫉妒的對象

當我們把自己的想法說出來，單是這樣就己經大大地減少了心中的煩惱。因為我們把情緒向外宣洩。而第二步則是幫助我們改變現實的實用方法。

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很多時我們因為「安全」以及「穩定」而沒有作出改變。A君獲得到了一份薪金更高的工作，因為他敢於提出加薪要求或不怕麻煩，願意寄出大量求職信。有時候正正是因為別人做得更多而得到了更多。當我們嫉妒時，不妨思考一下，我可以做什麼來獲得跟對方同樣的結果嗎？



例如我的朋友昨天發送了一張股票賺錢的截圖，我也因此而產生了嫉妒，我非常羨慕對方能夠賺錢。然後，我立刻反思：「如果我也想賺錢，下一步要做些什麼呢？」結論是，對方比我花多十倍時間在留意市場之上，如果我也想賺錢，也應該要多花時間留意市場。（但我卻更喜歡寫文章）。所以，我的嫉妒心也因此而消失了。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

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