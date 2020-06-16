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HTC正式發布首款5G手機　僅售5,055元

科技 19:30 2020/06/16

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HTC於今（16日）宣布發表HTC U20 5G ，以及4G中階手機Desire 20 Pro，正式進攻5G市場。

距離台灣手機廠商HTC上一次發布新機，至今已有半年之久。早前消息指，HTC會於今年內推出首部5G手機。HTC於今（16日）宣布發表HTC U20 5G ，以及4G中階手機Desire 20 Pro，正式進攻5G市場。

HTC U20 5G為一款中階旗艦手機，搭載Snapdragon 765G晶片，手機配備 6.8 吋打孔屏幕，支援AI拍照技術，自拍鏡頭具3,200萬像素，並設有四個主鏡頭。手機配備5,000 mAh 電池容量，目前只提供8GB RAM+256GB ROM 版本，共有墨綠及岩白兩款顏色選擇。

＜＜【5G手機】HTC加入5G行列　傳7月推5G旗艦機

另一款Desire 20 Pro，則搭載高通S665 晶片，屏幕尺寸為6.5 吋。前置及後置鏡頭都支援人像及AI模式，提供4K錄影功能，手機搭載 Android 10系統，電池容量配有 5,000 mAh。

此外，HTC U20 5G售價為18,990 台幣（約5,055港元），預計7月1日在台灣開放預售，HTC Desire 20 pro現已可購買，售8,990台幣（約2,393港元），會於6月18日正式出貨，暫時未清楚何時在其他國家或地區出售。

責任編輯：李寶如

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