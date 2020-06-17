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【恐怖包裹】eBay高層不憤被批評　前員工寄曱甴、蜘蛛騷擾博客夫婦

環球政經 06:48 2020/06/17

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６名eBay前僱員被指控向一對夫婦發送威脅性信息以及惡意包裹，包括一個有假血漿的豬面具、一盒蟑螂、蒼蠅幼蟲、活蜘蛛和一本關於伴侶去世該如何活下去的書。

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這對夫婦曾撰寫博客批評eBay，eBay某高層對評論感到不滿，eBay首席執行官戴文·溫尼格（Devin Wenig）曾揚言「我們要壓垮這位女士」，鼓勵員工將這對夫婦作為目標。

根據法庭文件，他們還張貼這對夫婦的地址到廣告網站上，邀請單身人士、情侶及同性戀者「在任何時候」到這對夫婦家狂歡。

檢察官還指，幾名前僱員從加州飛到馬薩諸塞州，該對夫婦的家中，以「監視」他們，甚至企圖闖入他們的車庫，在其車輛上安裝GPS追踪器。

eBay周一發佈聲明，表示執法部門已於2019年8月通知他們，有員工行為可疑，公司已立即展開全面調查並解僱有關員工。eBay亦在聲明中向受影響夫婦致歉。

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撰文 : 梁翠麗

同性戀 廣告 廣告 編輯 eBay

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