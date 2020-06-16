【限聚令放寬】酒吧生意料錄「報復性升幅」　更勝往年暑假

▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，歡迎政府有關決定，更相信酒吧生意將超越往年。

政府放寬限聚令，酒館、現場表演、舞蹈活動等處所人數限制亦會放寬。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，歡迎政府有關決定，更相信酒吧生意將超越往年。

對於限聚令放寬，錢雋永指：「業界等到頸都長。」他坦言近期酒吧生意非常暢旺，猶如「報復式反彈」，星期五、六甚至要排隊等位。酒吧業三批主要顧客包括年輕人、有消費力的打工一族、留學生，現時全部留港消費。酒吧作為夜生活的唯一選擇，自然非常受惠。錢甚至表示：「限聚令未放寬前，酒吧是有生意無得做。」

▲ 近期酒吧生意非常暢旺，猶如「報復式反彈」。（錢雋永提供）

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限聚令放寬，加上酒吧內的現場表演、舞蹈活動可恢復正常運作，更會吸引到留學生光顧。錢雋永預計，生意將會再迎來「報復性升幅」，至少做多一半生意。他甚至估計，由於留學生提早回港、港人留在本地消費，今年酒吧旺季將會提前，近期生意將會較往年暑假錄得增長。

鑑於現時生意理想，錢雋永亦坦言現時無需再靠優惠吸客，亦沒有裁員的需要。「或許等到來往外國的航班恢復，生意受影響，才再考慮推出優惠。」他又補充，早前政府對酒吧業的補貼已陸續到手，大約有一半業界已收到第一期補貼。

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記者：葉泳珊