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【瑞幸造假】瑞幸董事長40億保證金違約　瑞信、大摩等恐損手24億

金融經濟 19:40 2020/06/16

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瑞幸董事長40億保證金違約　瑞信、大摩等恐損手24億

瑞幸咖啡（美：LK）造假導致股價暴瀉，《彭博》引述消息指，包括瑞信、摩根士丹利、高盛在內等多間券商，在強制出售瑞幸咖啡董事長陸正耀質押的股份後，仍然面對3億美元（折合約24億港元）的保證金違約。

《彭博》報道，海通國際及高盛等貸款方，過去兩個月，已先後將陸正耀質押的股份出售，集得2.1億美元。根據高盛4月份披露，緊隨瑞幸咖啡造假股價暴瀉後，陸正耀總值5.18億美元的孖展貸款全數違約，預告將會出售7,635萬股瑞幸咖啡股份。

換言之，即使各銀行出售其抵押的股份套現，仍然有3億美元的缺口未能抵銷。

有知情人士透露，瑞信及大摩分別向陸正耀提供9700萬美元的孖展貸款，而海通國際則貸出1.34億美元，高盛、巴克萊及中金則分別貸款7300萬、7800萬及3900萬美元。

目前仍未清楚款項最終會否由銀行承擔，但《彭博》早前報道各債權人，正尋求獲取由陸正耀家族基金控制的投資公司資產。而根據5月6日的法庭文件，該投資公司已就違約行為作出反對，並要求香港法院實施禁制令防止清算程序。

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