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瑞士洛桑全球競爭力報告　香港跌3級至第5位、中美排名大跌

金融經濟 18:28 2020/06/16

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香港在全球競爭力報告排名跌至第5位。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2020年全球競爭力報告，香港由去年的第2位，下跌至第5位。該學院指出，香港經濟表現下滑、連同社會動盪和中國經濟影響，令排名受挫。瑞士洛桑管理學院最新全球競爭力排名首5位，依次序是新加坡、丹麥、瑞士、荷蘭與香港。

不單香港排名下滑，美國和中國兩大經濟體排名都明顯下跌，美國由2018年排行第一後，2019年跌至第3位，今年更跌7位至第10位。中國今年排名也跌6位至第20位。IMD指出，中美貿易戰為企業帶來不穩定性，影響了兩國的競爭力。

報告結合來自63個國家、5866名行政人員的調查，分析各地區的經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設4大指標。

IMD補充，有關排名並未反映新冠肺炎疫情影響，但認為排名最高的5大經濟體在控制疫情，表現較佳，反映當地政府應變力、政策透明度高。

瑞士洛桑管理學院2020年全球競爭力排名

排名 經濟體
1 新加坡
2 丹麥
3 瑞士
4 荷蘭
5 香港
6 瑞典
7 挪威
8 加拿大
9 阿聯酋
10 美國

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記者：麥德銘

經濟 貿易戰 香港 美國 中國 丹麥 荷蘭 瑞士 新加坡 中美貿易戰
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