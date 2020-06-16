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瑞士洛桑全球競爭力 香港跌3級至第5位　政府：將積極鞏固自身的競爭優勢

金融經濟 22:17 2020/06/16

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香港在全球競爭力報告排名跌至第5位。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2020年全球競爭力報告，香港由去年的第2位，下跌至第5位。該學院指出，香港經濟表現下滑、連同社會動盪和中國經濟影響，令排名受挫。瑞士洛桑管理學院最新全球競爭力排名首5位，依次序是新加坡、丹麥、瑞士、荷蘭與香港。

政府：對香港的長遠經濟發展充滿信心

就香港排名受疲弱的經濟表現及去年發生的社會動盪所影響，香港政府發言人表示，自去年六月發生的社會動盪前所未見，對下半年的訪港旅遊業、本地消費活動以及投資氣氛造成沉重打擊，令經濟步入衰退，同時受訪者對香港的社會和政治穩定甚為憂慮。

政府發言人又指，「一國兩制」下，與內地的經濟聯繫會為我們帶來經濟機遇，香港將積極鞏固自身的競爭優勢，同時加強在基礎建設，以及創新科技的投資，為發展增添動力，對香港的長遠經濟發展充滿信心。

美國和中國兩大經濟體排名都明顯下跌

根據報告，不單香港排名下滑，美國和中國兩大經濟體排名都明顯下跌，美國由2018年排行第一後，2019年跌至第3位，今年更跌7位至第10位。中國今年排名也跌6位至第20位。IMD指出，中美貿易戰為企業帶來不穩定性，影響了兩國的競爭力。

報告結合來自63個國家、5866名行政人員的調查，分析各地區的經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設4大指標。

IMD補充，有關排名並未反映新冠肺炎疫情影響，但認為排名最高的5大經濟體在控制疫情，表現較佳，反映當地政府應變力、政策透明度高。

瑞士洛桑管理學院2020年全球競爭力排名
排名 經濟體
1 新加坡
2 丹麥
3 瑞士
4 荷蘭
5 香港
6 瑞典
7 挪威
8 加拿大
9 阿聯酋
10 美國

相關文章：【香港經濟】大摩：香港復元速度並列亞洲最差　次季GDP收縮勢破紀錄

（第二版加入政府回應）

記者：麥德銘

經濟 貿易戰 香港 美國 中國 丹麥 荷蘭 瑞士 新加坡 中美貿易戰

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