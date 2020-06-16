【中概股回歸】京東之後 中概股回歸焦點新方向

焦點新股網易 （09999） 及京東 （新上市編號：09618） 掀起新一輪中概股回流熱潮，而且招股反應一隻比一隻熱烈。隨着京東將於周四掛牌，中概股回流熱潮料仍持續，惟市場焦點則會由回流的新股名單，轉為已回流的中概股於港股的發展。中概股何時染藍，以及獲納入港股通可投資範圍等消息，將成中概股的催化劑。

將於周四首掛的京東，承接網易招股的熱情，而且反映更熱烈。市傳京東公開招股獲逾39萬人認購，獲超購錄得近180倍，凍資約2,800億元。

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龍頭中概股回流成交旺

連同去年回港第二上市的阿里巴巴 （09988） ，京東及網易均是中概股龍頭股，現時三大概股均回流港股。市場關注幾隻大型中概股回流，對港股市場的推動。以阿里為例，上市後成交暢旺，去年11月底來港掛牌以來，日均成交約43億元。網易首三日的日均成交亦有逾30億元。

這批回港第二上市的重磅股，市場憧憬可逐步染藍。事實上恒指公司5月時已為同股不同權及第二上市納入恒指開綠燈，令阿里有機會最快於8月份染藍。股份獲納入恒指，將令被動資金流入，亦會吸引其他資金追貨，資金流入，將成股價催化劑。

另外，第二上市股份獲納入港股通名單迎北水，亦成股份的另一項催化劑。近年北水的湧港股的趨勢加速，在今年3月份，北水淨流入1,400億元創新高，成撐港股主力軍。

第二上市中概股暫未入納入港股通名單，但隨着阿里預期8月染藍，有望促使內地當局再檢討，是否讓第二上市中概股加入港股通。若第二上市中概股納入港股通，引入資金的作用可能不亞於染藍。以美團 （03690） 為例，獲北水追捧後，股價及成交持續高漲。

中概股回流陸續有來 熱潮持續

另方面，倘先行回港的大型中概股作出理想示範，將吸納更多中概股加速回流，市場多次傳出百度（美：BIDU）及好未來（美：TAL）等大型中概股將回流。早前券商中金統計，有19隻中概股符合來港第二上市的條件，其中名單上的京東及網易已順利回港上市。該行估計，在一、兩年間，中概股逐步回流港股，潛在融資金額可達約340億美元（約2,652億港元）。

大型中概股率先回港，其後來港的中概股在市值及集資額將較為底，不過中概股逐步染藍及迎北水的消息，料持續令中概股成市場焦點。

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責任編輯：錢家鋒