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王冬勝：亞洲短期只能靠消費、基建等支持經濟

金融經濟 17:57 2020/06/16

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王冬勝認為，要等到美國大選後才能看清中美貿易實際情況

疫情重創全球經濟，滙豐 （00005） 滙豐亞太區行政總裁王冬勝以香港總商會主席身分接受該會旗下《工商月刊》訪問時指，作為需求來源的歐美市場之經濟可能需要幾個月才開始重啟。然而，即使經濟重啟，仍需一段時間才能回復過往的供需平衡。短期內，亞洲只能依靠國內消費，以及基建和房屋等行業提振經濟。

他續指，香港擁有相對的優勢，其中一點在為金融體系穩健且抗逆力強。不過，香港多個關鍵的經濟領域如旅遊業仍面對挑戰。旅遊業先後受到社會事件和疫情的打擊，旅客消費大減令業界收入大幅下跌，同時香港有6,000萬旅客的接待能力需要善用，故此，旅遊業必須重整旗鼓。

王冬勝相信，疫情為企業帶來加快數碼步伐的契機，在疫情過後，企業營商模式將有所改變，例如公司可能會縮減租用的空間，安排更多的員工遙距辦工。不過，他亦直言，香港科技應用的普及程度不及其他地區，認為特區政府需要以稅務減免和資助等政策作為誘因，以支持和鼓勵數碼化發展，不能只尚空談而期望數碼化自然發生。

中美貿易緊張形勢未改，王冬勝指，從現在起至11月美國總統大選前，市場必然是意見紛紜雜沓，要等到大選後才能看清實際情況。然而，環境會變，人也會適應環境，將來如果與美國的貿易關係受制，商家自然會開拓新市場。

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