【定期存款】中資行減1個月港元定存息至0.25厘 專家料減息潮持續

▲ 建行亞洲今天調低港元短存息，連同虛銀眾安銀行（ZA Bank）亦減，兩行鬥減。

再有中資行減港元短線的定期存款息率，最新追趕降息快車道是建行亞洲，今天（6月16日）削減一個月港元短存息0.1厘，至0.25厘；兩個月期則微降0.05厘，新報0.75厘。同樣，眾安銀行（ZA Bank）亦全面削息，再計及昨天（15日）花旗、工銀亞洲、星展及招商永隆，已爭相減不同存期的年息，兩日內共6行鬥減。

專家指出在4大原因下，料半年結前業界鬥放軟手腳，續減定存息，包括︰（1）港元拆息13連跌；（2）京東 （新上市編號：09618） 涉資約2,800多億元的新股凍資，將於明天（17日）回籠；（3）以及銀行皆轉戰政府派錢；（4）本港失業率高企，銀行乏誘因高息吸存，以免徒添壞帳。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指，政府統計處剛公佈香港3月至5月份的失業率為5.9%，超過2009年全球金融危機時的5.5%高位，總失業人數更逾23萬人，對比2019年底的12.4萬失業人數驟增85%。雖然隨著限聚令逐步放寬，本港經濟有望在第二季度尾開始走出谷底，可是，勞動市場的表現通常反應滯後，加上全球主要發達市場仍衰退，跨境人流活動備受限制，經濟活動難以呈V形急速反彈。

劉健恆預計香港的失業率在第三季將升至超過6%，本港經濟在今年下半年最多只能溫和復甦。

綜觀個別大小行，最近主力向短存埋手，如花旗剛於昨天大減3個月短存0.3厘，至僅得1.2厘，自5月至今由兩厘特惠息，累計削低0.8厘。與此同時，招商永隆亦自6月開局至今5連削，把6個月年息由1.6厘，累計調低0.3厘，新息率至1.3厘。

眾安5月至今已6度減息 無懼天星出擊

此外，眾安銀行今天全面調低短中長息0.05厘，現時旗下的新息率最高是一年期，新報1.35厘；眾安作為首間開業的虛擬銀行，更從5月至今6度降低息率，無懼各大小銀行爆搶客戰，鬥搶政府派錢的商機，如滙豐及信銀國際搶推10厘息。

專家預計，業界因應拆息走低而跟減定期存款息率；況且，各界皆轉戰市民派錢一萬元、涉資700億元的商機，亦令個別同業暫忍手停戰，未有催谷定存息。

眾安剛於上周四（6月11日）才減息，當天正值本港2間虛擬銀行天星銀行（Airstar）正式營運，卻無懼競爭照減港元定期存款息率。單以6月開局眾安的港元定存息已3連減，目前其新息率跟競敵的距離進一步拉闊。

天星的3個月港元定存年息為1.7厘，較眾安今天減息0.05厘至1.2厘高。本來眾安唯一險勝的半年期，上周仍有1.35厘，稍高於天星的1.3厘。惟今天減息後，跟天星看齊。至於一年期港元定存息，天星為1.5厘，亦勝眾安的1.35厘。而眾安的一個月存息維持0.5厘，亦不及天星的0.8厘。

顛覆傳統銀行的虛擬銀行，亦因應拆息走低而不斷劈定存息，今年3月24日正式營運的眾安，更從5月至今6度降低息率，於去年底試業時的兩厘息，在牌價上已不復見。而眾安今年初曾推3個月6.8厘的超高息，現更已絕跡。

一個月港元拆息今天已連跌13天，乍現0.51厘近3年新低，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，跟樓按掛鈎拆息將跌至約0.5厘才見底。

業界又指，拆息在半年結前不升反跌，難怪港銀的減息潮由傳統銀行延至虛銀，而眾安自5月起已不斷減息，及至6月減息的頻密程度似加快，相隔一周再出手。

若比併3間打高息牌的虛銀，目前3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘冠絕全城，上限是10萬元，按理最多賺息1,125元；但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘，即每周撮合60人，最高有4.5厘。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪