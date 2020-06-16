【中印衝突】解放軍殺三印度官兵　中印高層緊急會面

印度軍隊發表聲明，兩名印度士兵及一名印度軍官在邊境對峙中被解放軍殺死，是1962年中印戰爭以來，雙方首次有中印軍隊死亡。據印度軍隊的聲明表示，現時中印軍方高層正就事件會晤，希望緩和局勢，但未有再提供進一步細節。

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中印雙方自5月起便就克什米爾拉達克（Ladakh）的爭議地區邊境問題對峙，兩國在加勒萬河谷（Galwan valley）到班公錯一帶集結了數千名士兵。

據外媒報導，軍官指是次衝突中，雙方士兵「沒有開火，亦沒有動用槍械，只是有激烈的肢體衝突」，死者包括兩名印度士兵及一名上校。在聲明中，印度提及「雙方都出現人員傷亡」，但至今中國仍未有公布解放軍的情況。

中國外交部發言人趙立堅只回應稱，印度部隊昨天兩度跨越邊界線，「挑釁及攻擊中方人員，導致雙方邊界部隊發生嚴重肢體衝突」。

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