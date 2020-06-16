  • 27°C
香港時間 : 2020616日 (二) 19:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】解放軍殺三印度官兵　中印高層緊急會面

環球政經 17:00 2020/06/16

分享：

印度軍隊發表聲明，兩名印度士兵及一名印度軍官在邊境對峙中被解放軍殺死，是1962年中印戰爭以來，雙方首次有中印軍隊死亡。據印度軍隊的聲明表示，現時中印軍方高層正就事件會晤，希望緩和局勢，但未有再提供進一步細節。

相關新聞：【南北韓局勢】金與正3日前「預言」爆炸　一句話令南韓170億元灰飛煙滅

中印雙方自5月起便就克什米爾拉達克（Ladakh）的爭議地區邊境問題對峙，兩國在加勒萬河谷（Galwan valley）到班公錯一帶集結了數千名士兵。

據外媒報導，軍官指是次衝突中，雙方士兵「沒有開火，亦沒有動用槍械，只是有激烈的肢體衝突」，死者包括兩名印度士兵及一名上校。在聲明中，印度提及「雙方都出現人員傷亡」，但至今中國仍未有公布解放軍的情況。

中國外交部發言人趙立堅只回應稱，印度部隊昨天兩度跨越邊界線，「挑釁及攻擊中方人員，導致雙方邊界部隊發生嚴重肢體衝突」。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

外交 趙立堅 中國外交部 解放軍 中國 印度 克什米爾 戰爭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
爆出香港版「N號房」事件 知情人士：「A房拍攝 B房性交易」
爆出香港版「N號房」事件 知情人士：「A房拍攝 B房性交易」
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票