貿發局下調出口預測至負增長10% 　為十年新低

新冠肺炎疫情衝撃本港經濟，加上貿易保護主義持續，香港貿發局把今年出口增長預測，由原本預期-2%，下調至-10%。

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香港貿發局研究總監關家明指，500名受訪出口商中，有82%表示銷售按年下跌逾10%。而出口商未來面對最大的挑戰依舊是新冠肺炎疫情全球擴散(64.5%)、全球需求疲弱(19.5%)，以及中美貿易關係緊張(10.8%)。

與上季相比，有更多出口商受到疫情負面影響，包括買家減少訂貨量(57%)和取消訂單(52.3%)、延遲付運(55.8%)、物流配送受阻(53.1%)等。

香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健表示，新冠肺炎令業界打破常規，改變現狀。電子商貿平台、製藥和醫療保健公司、物流解決方案供應商、視頻會議解決方案供應商，以及娛樂串流媒體及網上遊戲平台會在『新常態』下茁壯成長。

香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，第二季出口指數微升2.2點至18.2。採購指數下降4.3點至10.5，創歷史新低，所有行業均告急，特別是珠寶(2.0)、成衣(9.4)及電子(10.4)，而玩具、機械和鐘表的指數則分別是 11.4、14.8及17.3，預示買家未來數月會更為審慎。

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