【經濟數據】香港失業率升5.9% 創15年新高　渣打：第三季將升至超過6%

新冠肺炎重挫香港經濟，政府統計處公布最新勞動人口統計數字（即今年3月至5月的臨時數字），5月最新季度失業率增至5.9%，較上月的季度失業率再升0.7個百分點，創逾15年最高。

據政府統計處的最新數字，失業率由今年2月至4月的5.2%，上升至今年3月至5月的5.9%。就業不足率也升至3.5%，屬近17年高位。以人數計，失業人數增加約2.7萬人，突破23萬人。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，政府統計處剛公佈香港3月至5月份的失業率為5.9%，超過2009年全球金融危機時的5.5%高位；總失業人數超過23萬人，對比2019年底的12.4萬失業人數增加達85%。他表示，雖然隨著限聚令逐步放寬，本港經濟有望在第二季度尾開始走出谷底，勞動市場的表現通常反應滯後；加上全球主要發達市場仍在衰退，跨境人流活動備受限制，經濟活動難以呈V形急速反彈。故該行預計香港的失業率在第三季將升至超過6%，本港經濟在今年下半年最多只能溫和復甦。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！