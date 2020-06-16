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【新股IPO】市傳9618京東一手中籤率約一成

股樓投資 17:50 2020/06/16

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內地電商平台京東（新上市編號：09618）招股以來一直成市場焦點，該股將於周四（18日）掛牌，今日市傳其公開發售部分的一手中籤率約一成，中籤人數約1.5萬人。據了解，其公開發售有超過39萬人申請，其中一手認購人數約15.4萬人；上市價定價為226元。

該股全球發行1.33億股，包括香港公開發售的665萬股及國際發售1.2635億股新股，分別佔全球發售總數的5%及95%。根據招股書披露，若公開發售部份超額認購15倍以上，將會啟動回撥機制，公開發售部份最多可獲配發1,596萬股新股，即佔全球發售的12%。

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撰文 : 張以正

香港股票 第二上市 中國概念股 京東（09618） 香港交易及結算所有限公司 IPO
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