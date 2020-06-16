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任天堂推免費Switch跳繩遊戲　開放至9月30日

科技 19:00 2020/06/16

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任天堂無預警發布一款新遊戲《Jump Rope Challenge》，即日起免費提供民眾下載。

新冠肺炎疫情期間，民眾紛紛留在家中打機解悶，任天堂（Nintendo）旗下推出的Switch遊戲近期大熱。最近，任天堂更無預警在官方Twitter上，發布一款新遊戲《Jump Rope Challenge》，並於即日起免費提供民眾下載。

《Jump Rope Challenge》的玩法十分簡單，玩家只要雙手握住Joy-Con，就如跳繩一樣一邊轉動雙手，一邊根據節奏跳起來。玩家每跳動一次，屏幕上就會出現對應的次數。另外，遊戲更支援二人同時進行，玩家可與身邊朋友一起挑戰跳繩比賽，鼓勵多做運動。

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官方表示，《Jump Rope Challenge》是由日本的開發人員在家隔離期間，透過 Unity 開發製成簡易運動工具。希望民眾留在家中抗疫時，亦能多做運動保持身體健康。

目前《Jump Rope Challenge》為期間限定的免費遊戲，僅開放至本年9月30日，有興趣的朋友要儘快下載啦！

責任編輯：李寶如

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