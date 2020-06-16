安本標準投管：港股短期仍有挑戰　對本地概念股看法審慎

▲ 按本標準投資管理指，下半年要關注疫情發展、中美關係、政策支援以及油價戰。

安本標準投資管理表示，全球各國開始全啟經濟，並提早放寬封城措施，惟第二波疫爆發仍為一大風險。由於中國經濟逐漸回復正常，亞洲區內實行有效的刺激政策，以及區內央行仍有減息間，對亞洲股市仍然樂觀，但籲投資者要保持審慎，下半年要關注疫情發展、中美角力、政策支援以及油價戰。

安本標準投資管理亞洲股票高級投資總監James Thom表示，以MSCI亞太不含日本指數計，今年亞洲股市累跌約1成，當中以能源股受最大打擊，只有資訊服務以及醫療保健股的回報錄正增長。

對於香港股市，Thom相信港股短期仍面對挑戰，包括社會動盪，不過，香港大部份上市公司的收入不是主要依賴本地，而是中國，故對本地概念股審慎，但對恒指則持正面看法。

投資方面，他認為，投資者在下半年應聚焦兩大因素，一是有能力抵禦疫情衝擊的企業，二是一切回復正常後企業的盈利表現。主題方面，他看好5G、大收據、雲計算、金融科技等相關板塊，又認為高端消費如金融服務、教育以及餐飲業會提供良好投資機會。

對於中美關係，安本標準投資管理首席經濟學家暨研究智庫主管Jeremy Lawson表示，由於中美雙方仍未完成首階段貿易協議，對雙方能否達成目標存懷疑態度，並憂慮中美貿易緊張關係持續升級。

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