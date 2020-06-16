  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 18:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒指反彈】交銀洪灝：價值股下半年跑贏　中港股有潛力

金融經濟 17:20 2020/06/16

分享：

洪灝表示，聯儲局這次印錢與以往不同，熱錢經財政政策流入實體經濟，最終必然會引發惡性通脹，故看好黃金價值，認為其信用度最高

美國聯儲局昨決定入市買企業債，刺激股市由低位急升。交銀國際研究部主管洪灝認為，聯儲局「印錢」最終必然會令美元下行，遂看好金價；股市方面，他認為價值股下半年將會跑贏增長股，並相信中港股市仍具價值投資潛力。

洪灝表示，聯儲局這次「印錢」與以往不同，熱錢經財政政策流入實體經濟，最終必然會引發惡性通脹。他看好黃金投資價值，認為黃金信用度最高，在目前市場風險及不確定性下值得投資，形容「黄金你買了之後睡得着覺。」

不少人擔心第二波疫情全球爆發會再度衝擊金融市場。洪灦認為，就算是科學家也未必能準確預測疫情的發展，而市場主要反映疫情對實體經濟的影響，考慮到多項數據都表明中國經濟復甦進度良好，而恒指3月中更料已觸及周期底部，預期港股後市即使再度震盪，長遠而言仍具投資價值。

美股納指近期再創新高，他表示，過去歷史表明，見頂是一個過程，指數仍會在頂部徘徊。而無論指數是否見頂，價值股都會跑贏。

相關文章（訂戶專享）：洪灝：環球熊市格局未變 只宜博短綫
相關文章：【騰訊股價】馬化騰兩度減持套現　旗下遊戲獲批版號照升逾3%（第三版）
相關文章：【新股IPO】德勤料：下半年最少有3隻中概股回歸　全年集資最多約2200億

香港股票 美股 洪灝 恒生指數 納斯達克綜合指數 美國聯儲局 黃金 美元 財政政策 見頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集　限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（文字直播）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集　限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（文字直播）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘
【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘
【新股IPO】康基醫療今起招股　一手入場費約7010元
【新股IPO】康基醫療今起招股　一手入場費約7010元
【恒指夜期】儲局出招道指倒升157點　恒指夜期收市升391點（不斷更新）
【恒指夜期】儲局出招道指倒升157點　恒指夜期收市升391點（不斷更新）