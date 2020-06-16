【恒指反彈】交銀洪灝：價值股下半年跑贏　中港股有潛力

▲ 洪灝表示，聯儲局這次印錢與以往不同，熱錢經財政政策流入實體經濟，最終必然會引發惡性通脹，故看好黃金價值，認為其信用度最高

美國聯儲局昨決定入市買企業債，刺激股市由低位急升。交銀國際研究部主管洪灝認為，聯儲局「印錢」最終必然會令美元下行，遂看好金價；股市方面，他認為價值股下半年將會跑贏增長股，並相信中港股市仍具價值投資潛力。

洪灝表示，聯儲局這次「印錢」與以往不同，熱錢經財政政策流入實體經濟，最終必然會引發惡性通脹。他看好黃金投資價值，認為黃金信用度最高，在目前市場風險及不確定性下值得投資，形容「黄金你買了之後睡得着覺。」

不少人擔心第二波疫情全球爆發會再度衝擊金融市場。洪灦認為，就算是科學家也未必能準確預測疫情的發展，而市場主要反映疫情對實體經濟的影響，考慮到多項數據都表明中國經濟復甦進度良好，而恒指3月中更料已觸及周期底部，預期港股後市即使再度震盪，長遠而言仍具投資價值。

美股納指近期再創新高，他表示，過去歷史表明，見頂是一個過程，指數仍會在頂部徘徊。而無論指數是否見頂，價值股都會跑贏。

相關文章（訂戶專享）：洪灝：環球熊市格局未變 只宜博短綫

相關文章：【騰訊股價】馬化騰兩度減持套現 旗下遊戲獲批版號照升逾3%（第三版）

相關文章：【新股IPO】德勤料：下半年最少有3隻中概股回歸 全年集資最多約2200億