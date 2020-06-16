【定期存款】眾安減港元定存短中長息 3個月期年息報1.2厘

▲ 香港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）於6月至今已3度減港元定存，新息率跟競敵天星銀行拉濶。

眾安銀行（ZA Bank）今天（6月16日）全面調低港元定存短中長息0.05厘，現時旗下的新息率最高是一年期，新報1.35厘。眾安作為首間開業的虛擬銀行，從5月至今已6度降低息率，無懼各大小銀行爆搶客戰，鬥搶政府派錢的商機，如滙豐及信銀國際搶推10厘息。專家預計，業界因應拆息走低而跟減定期存款息率，況且，業界亦將焦點轉至市民派錢一萬元、涉資700億元的商機上。

眾安剛於上周四（6月11日）才減息，當天正值本港第2間虛擬銀行天星銀行（Airstar）正式營運，眾安卻無懼競爭當天照減港元定期存款息率。單以6月開局至今，眾安已3連減，首度降息是6月4日，目前其新息率跟競敵的距離進一步拉闊。

天星的3個月港元定存年息為1.7厘，較眾安今天減0.05厘後至1.2厘高。本來眾安唯一險勝的半年期，上周仍有1.35厘；稍高於天星的1.3厘。可是今天減息後，跟天星叮噹馬頭齊報1.3厘。至於一年期，天星為1.5厘，亦勝眾安的1.35厘。

而眾安的一個月港元定存息維持0.5厘，亦不及天星的0.8厘。

顛覆傳統銀行的虛擬銀行，因應拆息走低而不斷劈定存息，今年3月24日正式營運的眾安，更從5月至今累計6度降低息率，於去年底試業時的兩厘息，在牌價上已不復見。至於眾安今年初曾推3個月6.8厘的超高息，現更已絕跡。

一個月港元拆息已連跌13天，今天乍現0.51厘的近3年新低，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，與樓按掛鈎的拆息料跌至約0.5厘才見底。

業界又指，拆息在半年結前不升反跌，難怪港銀的減息潮由傳統銀行伸延至虛銀，而眾安自5月起已不斷減息，及至6月減息的頻密程度似加快，最近相隔一周再出手，每星期都下調存息。

若比併3間打高息牌的虛銀，目前3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘冠絕全城，上限是10萬元，按理追息族最多賺息1,125元，但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪