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【美國示威】紐約解散警隊600人便衣組 涉多宗警暴案

環球社會熱點 17:02 2020/06/16

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美國反種族歧視的大規模示威仍未平息，不少城市的示威者抗議明尼蘇達州有黑人遭白人警員跪頸致死，要求政府重整或解散警隊。紐約市周一（15日）宣布解散該市警隊滅罪部門的便衣組，涉及600名警員。據悉，該小組過往曾牽涉多宗警暴及槍擊事件。

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《紐約時報》報道，紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）宣布解散滅罪部門（anti-crime units）便衣組。謝伊指組内約有600名警員，目前分佈於市内77個分局及9個轄區。當局解散小組後，將會安排600名警員任其他職務。

謝伊指出，便衣組是過時警務模式的一部分，指警員與所服務的社區經常發生衝突，不時遭到市民投訴，又牽涉多宗有人命傷亡的槍擊案。他更稱是次解散滅罪部門便衣組，是紐約市警隊在監管城市文化上的一次重大變革。

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紐約市滅罪部門一直被視為精英部門，警員普遍希望進入該部門工作，以成為升職到刑事偵緝局（Detective Bureau）的踏腳石（steppingstone）。

滅罪部門的警員數目，相等於該市軍裝警員約2%，但這個部門卻涉及大量警暴及槍擊案。美國新聞網站「The Intercept」2018年對紐約市警員的槍擊事件作調查，發現滅罪部門便衣組自2000年以來，涉及其中31%的事件，比例非常驚人。

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黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警暴致死後，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及謝伊一直面臨輿論壓力，示威者也要求當局裁減警隊規模。紐約市議長約翰遜（Corey Johnson）更曾建議，將紐約市警隊60億美元（約468億港元）預算削減10億美元（約78億港元）

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責任編輯:何穎兒

紐約市宣布解散該市警隊滅罪部門的便衣組，涉及600名警員，據悉該小組過往曾牽涉多宗警暴及槍擊事件。（資料圖片）

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