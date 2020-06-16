【疫情搵工難】台灣碩士生投148封簡歷　慘收4次面試

每年六本是都是應屆大學畢業生的求職旺季，惟在新冠疫情影響下，求職並非易事，事關不少公司都暫停招聘計劃，部分產業如旅遊業、航空業、銷售業等更是需要裁員，以保證經營流動性。據台灣媒體報道，台灣成功大學一名碩士畢業生透露，過去2個月投出148封簡歷，只受到了4次面試邀請。

現年27歲的周姓成大碩士生表示，疫情期間，求職實在「逆天難」，他稱自己過去2個月投出148封履歷，卻只收到了四次面世。該名碩士生就讀成大設計相關研究所，希望在設計或廣告相關產業求職，但多數公司都已讀不回。他認為，主因是有二：一是疫情衝擊就業市場，二是青年缺乏工作經驗，導致求職不易。

不過該名碩士生心態尚算樂觀，他表示，求職雖然不易，但他會將這段期間當成「gap month」，並且利用這段事件報名綫上課程、考取相關執照，亦不失是人生轉機。

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除了搵工難之外，今年應屆生的求職意願亦大減。根據台灣求職網「yes123」數據，受到疫情影響，今年應屆畢業或退伍人士中，有84.1%首選是找工作，比去年減少了14%，創下8年來新低。台灣勞動部也推出「青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業、15到29歲青年提供最高3萬元就業獎勵。

根據台灣勞動部計畫，應屆畢業青年只要於6月15日至9月30日間就業，並連續受雇於同一雇主滿90日後，一次性會派發2萬元就業獎勵金；如持續受雇於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。惟有不少學生指，「應屆畢業」標準不明確，很多學生並不適用於這項獎勵。

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