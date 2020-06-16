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【南北韓局勢】金與正3日前「預言」爆炸　一句話令南韓170億元灰飛煙滅

環球政經 17:14 2020/06/16

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南北韓關係急速惡化，南韓統一部證實，南北韓聯絡辦公室被北韓炸毀，金正恩妹妹金與正３日前才發表論文稱：「在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的韓朝聯辦塌成一片一片廢墟的景象」，３日後的今天即應「預言」炸毀辦公室，她當時還稱，計劃將下一輪對敵方的行使權交給總參謀部。

南韓媒體引述有議員指，北韓今次炸毀的不只是南北韓聯絡辦公室，亦包括南韓納稅人的170億韓圜（約1.08億港元）。

南韓《中央日報》報道以「南北韓聯絡辦公室爆炸之時，納稅人170億稅金都飛走了」為題（남북 연락사무소 폭파와 함께 세금 170억도 날아갔다），指這棟南北韓聯絡辦公室，共花了南韓納稅人約170億韓圜去建造。

相關文章：【南北韓局勢】南韓統一部證實　北韓炸毀南北韓聯絡辦公室

相關文章：不滿脫北者空投文宣　北韓全面切斷兩韓通訊渠道

南北韓聯絡辦公室位於北韓開城工業地區，由於土地是北韓所擁有，故建造費用則由南韓一方承擔。《中央日報》引述南韓官方文件顯示，南韓2018年共投放103億韓圜、2019年則投放近55億韓圜，在今年5月，則再撥款1億4500萬韓圜。

相關文章：金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運

早前北韓不滿南韓縱容脫北者團體，在邊境用氣球朝北韓散發批評金正恩的傳單，南北韓關係隨即惡化。北韓官媒朝中社9日報道，從中午起全面關閉兩韓之間的通訊聯絡渠道，包括北韓勞動黨與南韓青瓦台熱線、兩地聯絡辦公室及軍方通信線路，金與正當時強烈譴責南韓，又威脅若不採取措施，將廢除雙方簽訂的軍事協議，並關閉雙方之間跨境的聯絡辦公室。

 

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撰文 : 黎以芳

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