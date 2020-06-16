【閃‧亮‧人生@iM網欄】終生學習，我的致富之道（1）

一夜暴富，又或者中六合彩，是否也是你夢寐以求的事呢？我較實際，甚至可以說是老土……我相信凡事一分耕耘才會有一分收穫，那怕只是半分收穫，也要默默耕耘，過這樣的生活我才覺得實在。對我來說，所謂致富，絕非如何賺快錢，而是如何能找到Sustainable的長遠致富之道。

事實上，財富除了是在金錢或物質上的富有，今時今日，要加強自己的軟實力資本、不斷學習，尤關重要！要做到這，教育是關鍵。

爸爸在我六丶七歲的時候開始創業，從只有數名員工的小公司發展到今日的規模，過程中經歷高低起跌，歷盡香港經濟大小金融風暴的無情，很感恩爸爸在我教育方面作出很大的支持，送我出國接受高等教育。我當然知道爸爸創業辛苦賺錢不容易，杞人憂天的我甚至會害怕爸爸生意的上上落落，會否導致資金不夠、自己不能完成學業。為了不想白費爸爸血汗錢，成為我發奮讀書的最大動力，要用最短時間，每個暑假都搏盡讀多一個學期，終於4年內完成兩個學位，這其實沒甚麼大不了，但這過程卻不知不覺地令我養成快速學習新事物的能力。在我而言教育除了學習知識外，更重要的是學習如何學習的能力！

特別是我之後繼續進修讀Master時是念教育系，學到一句金句，就是「Life Long Learning」，一個終生學習的思維，令我終生受用。

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改變自己跟上時代變遷

現今世代，舊有那套過時得實在太快，以前做生意可以食老本食足數十年，一個電飯煲不用轉款，不用什麼新功能，可以暢銷數十年。今時今日，所有產品的生命周期、所有時興的Trend都只能維持很短時間。很快又要諗新計仔、新方法，要不斷打破自己既有、不斷重新學習、不斷再來過，簡直是十八般武藝樣樣都要識，真係唔講得笑，「堅」要「臨老」甚麼都要學！所以講到軟實力，我覺得必要學懂不斷學習的能力，改變自己才能跟得上大時代的變遷，「變」～將會是新常態！

正所謂「活到老學到老」，當我創辦時尚旗袍品牌THE SPARKLE COLLECTION時，也要重新學習，拜師學藝，不是亂來自創奇招。從品牌構思、定位、策略到落地實行，特別是在創立品牌初期，晚上放工後都跑去跟老師傅上課學習傳統旗袍製作，每個環節都是全新挑戰！製作一件傳統旗袍，從量身度尺、布料選擇、剪裁設計、縫紉等每個步驟都必須一絲不苟。沒有人天生懂得營商，也沒有人天生會做旗袍，人生沒有不勞而獲，得到的一切都是在人生學習旅程中慢慢累積，不斷突破自己、完善自己，擁有「學無止境」的心態，才能成就更好的我，成就我的Sustainable的「致富」之道！

成功的確沒有捷徑，往往要通過漫長的學習過程和苦練的歲月，正所謂「台上一分鐘，台下十年功」！雖然學習不能令人瞬間賺大錢或變富有，卻令人擁有追求理想的軟實力——打好方方面的根基，才擁有追求致富的資本。

終生學習，學會如何學習是我致富的起步點。建立好自己的資本能力，才能獲得致富的入場劵！

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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