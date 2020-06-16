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【新冠肺炎】挪威暫停應用新冠肺炎追踪程式　涉侵犯民眾私隱

科技 18:15 2020/06/16

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挪威公共衛生研究所（FHI）昨（15日）宣布，將全面停止使用該款名為「Smittestopp」的新冠肺炎應用程式。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球持續，為更快掌握患者資訊，各國政府及科企相繼研發新冠肺炎追踪應用程式，追踪密切接觸者並減低傳染風險。作為歐洲首批國家推出追踪應用程式的挪威，卻因擔心追踪程式會對公眾私隱造成威脅，當地政府決定停止應用相關程式及上傳數據資料。

>>>【科技抗疫】蘋果新冠肺炎篩查工具更新　可匿名報吿健康狀況

>>>【新冠肺炎】港府推24小時WhatsApp熱線　免費回答冠狀病毒問題

挪威公共衛生研究所（FHI）昨（15日）宣布，將全面停止使用該款名為「Smittestopp」的新冠肺炎應用程式。據了解，早前有私隱監管機構曾作出警告，由於Smittestopp可以作實時GPS定位跟蹤，認為當地政府涉侵犯民眾私隱。該機構亦特別指出，其他國家的追蹤程式都毋需開啟GPS，僅使用藍牙信號，批評當局做法並不理想。

FHI主管Camilla Stoltenberg在聲明提到，當局不同意該私隱監管機構的評估，但目前仍會盡快刪除所有與用戶有關的數據。他強調，暫停使用該程式或會影響感染風險，對抗病毒傳播的能力也在下降。

值得一提的是，除了挪威外，早前德國政府亦曾打算推出中央監控方式的接觸者追踪程式，不過同樣因私隱問題受到猛烈批評，更有傳蘋果Apple拒絕該程式在App Store上架，因此當地政府不得不轉換方式，將程式押後推出。

>>>【新冠肺炎】世衛推病徵評估程式　助資源匱乏國家抗疫

責任編輯：曾曉汶

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