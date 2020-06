特朗普：在北約受傷 撤兵逼德國繳足國防費

早前傳出消息指,美國總統特朗普將撤走駐德美軍。上周特朗普出席西點軍校畢業禮致詞時,也提到美國軍隊非世界警察,焦點應放自身國家,為此埋下伏線。特朗普於當地時間周一(15日)宣布,將撤走一半駐德美軍,比早前傳聞撤走9500名士兵多出一倍。特朗普指責德國多年來欠北約國防費。

特朗普說:

「德國這是違法的。多年來,他們(德國)拖欠北約多年數十億美元(國防費),他們必須付錢。我們正在保護違法的德國,這沒不合理。」(“Germany’s delinquent,” Trump added. “They’ve been delinquent for years, and they owe NATO billions of dollars, and they have to pay it. So we’re protecting Germany, and they’re delinquent. That doesn’t make sense.”)