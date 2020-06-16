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特朗普：在北約受傷 撤兵逼德國繳足國防費

環球社會熱點 16:41 2020/06/16

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特朗普於當地時間周一（15日）宣布，將撤走一半駐德美軍，並要求德國償還多年來欠北約國防費。

早前傳出消息指，美國總統特朗普將撤走駐德美軍。上周特朗普出席西點軍校畢業禮致詞時，也提到美國軍隊非世界警察，焦點應放自身國家，為此埋下伏線。特朗普於當地時間周一（15日）宣布，將撤走一半駐德美軍，比早前傳聞撤走9500名士兵多出一倍。特朗普指責德國多年來欠北約國防費。

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特朗普說：

「德國這是違法的。多年來，他們（德國）拖欠北約多年數十億美元（國防費），他們必須付錢。我們正在保護違法的德國，這沒不合理。」（“Germany’s delinquent,” Trump added. “They’ve been delinquent for years, and they owe NATO billions of dollars, and they have to pay it. So we’re protecting Germany, and they’re delinquent. That doesn’t make sense.”）

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特朗普計劃，將駐德美軍數目從原本的52,000人減至25,000人，直至德國償還北約國防費為止。報道稱，特朗普一直敦促北約成員為自己的國防多做貢獻，去年已威脅撤兵，並一再針對德國和總理默克爾。加上早前與與德國進行貿易談判，特朗普亦對結果不滿意。他說：

「我們在貿易和北約上均受到傷害。」（“So we get hurt on trade, and we get hurt on NATO.”）

早前傳出撤兵消息時，有報道引述德國保守黨表示，對美國撤兵的決定完全無法接受；德國外交部長馬斯(Heiko Maas)在接受訪問時也表示，對此舉感到遺憾，形容德、美關係相當複雜。

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為何美國要在德國駐軍？

第二次世界大戰之後，美國在戰敗國日本和德國都有駐軍，在冷戰時期成為美國防堵蘇聯的歐洲防線。

特朗普撤兵的舉動在國內引起一些反對聲音。美國德州參議員認為，俄羅斯的威脅未解除；民主黨參議員里德（Jack Reed）則批評此舉為了要討好俄羅斯總統普京。

北約國防費怎麼算？

北約成員國在2014年通過決議，各國的國防費用佔其國內生產總值（GDP）比例，應在2024年前提升到2%；此後德國曾提議將限期延至2031年。

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據北約去年11月底公布數據，去年只有9個國家達標，其中美國國防費用佔其GDP的3.42%為最多，保加利亞佔3.25%居次。

德國去年軍費佔其GDP的1.38%，比例少於英國、法國，要達標仍有一段距離。不過，由於德國的經濟規模較大，即使軍費佔GDP比例較低，德國在國防軍事方面支出的金額實際上是歐陸最多，約548億美元。

記者：葉芷樺

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