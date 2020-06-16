【營人物語@iM網欄】解構網上流行減肥餐單！

早前新冠肺炎肆虐，很多「打工仔」改成在家工作，活動量大幅減少，而且長期留在家中難免會多吃零食，導致體重上升。然而，網上流行的減肥餐單，真的有效嗎？

朋友Amy大呻最近磅數不斷上升，她坦言在工作之外的時間，就是不停搜羅坊間各式各樣的減肥餐單。

首先是「蔬果汁減肥法」，聲稱每日只喝蔬果汁充飢，60日便可減掉60磅。由於蔬果汁熱量極低，每日只喝蔬果汁的話，整體吸收的熱量將大大減少，因而達致減磅效果，但此方法為身體帶來極大副作用，不容忽視。 其實不單熱量攝取不足，主要營養素包括碳水化合物、蛋白質、脂肪，以及微量元素都不足以提供身體每日所需。若長期跟從「蔬果汁減肥法」，久而久之會導致營養不良、肌肉流失，新陳代謝亦大大降低；另一方面，即使有減掉磅數，但大部份是肌肉和水份流失所致的假象，並非減掉脂肪；當回復正常飲食時，體重容易隨即反彈。

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生酮飲食隱憂多

除了蔬果汁減肥法外，近年亦興起「生酮飲食」，生酮方法所建議的飲食比例，脂肪佔最多（75%），同時配合適量蛋白質（20%）以及極低份量的碳水化合物（5%）。碳水化合物為身體的主要能量來源，但在生酮飲食下，碳水化合物攝取不足，身體轉而利用脂肪作為能量來源並達致減磅。 「生酮飲食」中缺乏碳水化合物，容易令人疲倦、體力下降，甚至出現情緒低落等問題。此外，所謂「生酮」其實是身體在過程中產生「酮體」這物質，積聚過多酮體會導致中毒，影響腦部正常運作；另外，餐單主張進食大量脂肪，但高脂肪食物，尤其飽和脂肪會令血液中壞膽固醇上升，長遠而言不利健康，並非理想的減肥方法。

要達致有效減重，以及維持體重不反彈，最可靠的方法並非節食，而是低脂肪均衡飲食。只要均衡攝取五穀類、蛋白質類、蔬菜、水果及奶類，以低脂肪食物為首選，並配合適量運動，就能在維持身體健康的大前提下，成功減重瘦身！緊記，減重需配合均衡飲食，而均衡飲食應持之以恆，揠苗助長的方法並不可取。

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 澳洲註冊營養師（A.P.D）

現任「尚營坊」註冊營養師

擁有多年處理糖尿病及腎病經驗

曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人

曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識

主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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