【港股追蹤】限聚令再鬆綁　本地餐飲股無咩反應？

香港政府今日公布再放寬限聚令，室內沒有人數限制，意味在餐廳進餐不受距離及人數規限。不過，本地餐飲股反應並不算熱烈，除了太興 （06811） 及翠華 （01314） 分別升4%至5%外，其他升勢並不強勁，例如稻香 （00573） 及大快活 （00052） 升不到1%，而上市以來首次停派息的大家樂 （00341） ，更要跌0.7%。

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其實自從限聚令第一次放寬以來，開始多左人出黎食飯，而要餐飲股收復疫情失地，恐怕單靠本地消費未必夠，不過中港通關恐怕就仲有一段時間。

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