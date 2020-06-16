【港股追蹤】大行評級三級跳　邊隻咁犀利？

北京近期新增多宗新冠肺炎感染個案，確診者都曾到過豐台區新發地批發市場，令北京多家連鎖超級市場及部分食肆隨即停售三文魚產品。但未有令市場對其他食品信心動搖，內地滷製品生產商周黑鴨（01458），近日股價愈升愈有，上月底低見3.68元後隨即急速反彈，股價愈升愈有，今日再升9.7%，收報5.86元，單計6月份，股價累計升幅44.7%，非常誇張。

論業績，周黑鴨其實不算標青，去年收入31.86億元人民幣，按年微跌0.8%，純利同比更顯著下跌24.6%，至4.07億元人民幣，期內毛利率也按年減少一個百分點至56.5%，加上今年首季新冠肺炎疫情影響消費，基本因素不算特別好。

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但隨著疫情逐漸受控，市場期望民眾會釋放購物力，進行報復式消費，多隻內需股包括周黑鴨，近期都持續造好，公司早前獲里昂給予買入評級，及提升目標價後，本周再獲瑞信睇好。

該行指，集團去年底推行特許經營模式，可望減輕營運成本壓力，推動分店擴張，成為主要增長動力，故提升公司明年盈利預測，評級由「跑輸大市」大幅調升至「跑贏大市」，目標價亦三級跳，由2.4元，提升至7元，以現價計，仍有約20%潛在升幅。

股價技術上已升穿了4月的前浪頂，現時與去年底的6.02元浪頂位僅差一步，勢頭良好，但近期累積一定升幅後，有機會在現水平先行整固後才突破。

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