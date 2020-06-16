  • 27°C
香港時間 : 2020616日 (二) 21:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

引渡孟晚舟案續審 滙豐將「演講PPT」轉交美國成重要證據

環球政經 19:55 2020/06/16

分享：

華為太子女、華為財務官孟晚舟就引渡到美國一案，今周一(15日)在加拿大繼續開庭。加拿大法院現時的重點，是孟晚舟有沒有暪騙滙豐（0005），隱暪公司跟伊朗有生意往來。今次孟晚舟律師團隊「出招」，向法院交出一份備忘錄，內有一份2018年8月22日，孟晚舟向滙豐高層演講的PowerPoint（下簡稱PPT）。其律師團隊指，這份PPT成為美方指控的唯一證據，而這份PPT由滙豐交給美方，但美方就這份PPT的總結遺漏了重要資訊。孟晚舟的律師「反擊」主要有3點:

1 PPT上已經告知滙豐，香港公司Skycom(星通科技)跟華為在伊朗合作，提供民用通訊服務，屬正常商業活動。滙豐不會不知情。並指美方並無清楚交代這個資料, 誤導加拿大法院; 令其當事人被指暪騙。 

2 滙豐聲稱只有低級員工才知道Skycom與華為的關係，將向法庭提交證據, 以證滙豐「不實陳述」。

3 滙豐由於其他違法行為，包括違反美國制裁伊朗措施，而被罰款19億美金(約147億港元)，並簽下《延遲起訴協議》，其中條件包括滙豐承諾採取美國反洗黑錢措施。

孟晚舟案將於6月23日再度開庭。而內地傳媒以標題是「孟晚舟律師團隊向法院提交備忘錄 認為滙豐銀行配合美構陷孟晚舟」，用上「構陷」一詞，因為滙豐把這份PPT交給美國。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

iMoney全新網上專欄的內容請按此

撰文 : 高富健

上一篇文章

【洋房劈價】 各區屋仔沽壓大　大埔康樂園累減逾380萬沽出

下一篇文章

台南超級兇宅別墅 命理師以148萬購入賺雙倍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
爆出香港版「N號房」事件 知情人士：「A房拍攝 B房性交易」
爆出香港版「N號房」事件 知情人士：「A房拍攝 B房性交易」
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」