引渡孟晚舟案續審 滙豐將「演講PPT」轉交美國成重要證據

華為太子女、華為財務官孟晚舟就引渡到美國一案，今周一(15日)在加拿大繼續開庭。加拿大法院現時的重點，是孟晚舟有沒有暪騙滙豐（0005），隱暪公司跟伊朗有生意往來。今次孟晚舟律師團隊「出招」，向法院交出一份備忘錄，內有一份2018年8月22日，孟晚舟向滙豐高層演講的PowerPoint（下簡稱PPT）。其律師團隊指，這份PPT成為美方指控的唯一證據，而這份PPT由滙豐交給美方，但美方就這份PPT的總結遺漏了重要資訊。孟晚舟的律師「反擊」主要有3點:

1 PPT上已經告知滙豐，香港公司Skycom(星通科技)跟華為在伊朗合作，提供民用通訊服務，屬正常商業活動。滙豐不會不知情。並指美方並無清楚交代這個資料, 誤導加拿大法院; 令其當事人被指暪騙。

2 滙豐聲稱只有低級員工才知道Skycom與華為的關係，將向法庭提交證據, 以證滙豐「不實陳述」。

3 滙豐由於其他違法行為，包括違反美國制裁伊朗措施，而被罰款19億美金(約147億港元)，並簽下《延遲起訴協議》，其中條件包括滙豐承諾採取美國反洗黑錢措施。

孟晚舟案將於6月23日再度開庭。而內地傳媒以標題是「孟晚舟律師團隊向法院提交備忘錄 認為滙豐銀行配合美構陷孟晚舟」，用上「構陷」一詞，因為滙豐把這份PPT交給美國。

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