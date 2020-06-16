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【限聚令】豁免餐飲業人數限制　公眾地方聚集人數放寬至50人

環球政經 16:35 2020/06/16

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限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，食物及衞生局局長今宣布放寬限聚令措施。當中包括豁免餐飲業人數限制，及公眾地方聚集人數放寬至50人。

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陳肇始表示，放寬措施會將「營業餐飲業務處所」加入獲豁免羣組聚集，讓社會各界舉行不同類型宴會如婚宴，以及放寬現場表演和活動。不過，酒吧、酒館高風險處所，只可以8人同枱，而且枱與枱之間須保持1.5米距離及量度體溫。開放蒸氣浴以及浴室等仍須關閉，卡拉OK及派對房間等人數限制由8人增至16人。

新措施同時放寬公眾場所聚集人數的上限，由8人放寬至50人。有關措施將由6月19日凌晨零時生效。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 陳肇始 食物及衞生局 餐飲 限聚令 表演 酒吧
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