▲ 全球逾800萬人染新冠肺炎 研究料美國10月20萬人病逝

全球超過800萬人感染新冠肺炎 ，拉丁美洲確診病例持續大增，總數超越亞洲。美國仍然是疫情的核心，佔總數約25%，但增幅最快的是拉丁美洲，總確診佔整體的21%。美國有衛生機構估計，美國死亡人數在10月可升至超過20萬人。

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歐洲確診人數超過241萬，佔全球最多，但大部分國家疫情已緩和。拉丁美洲疫情並不樂觀，衛生官員稱，當地缺乏檢測。

巴西染疫人數眾多，但多個州和城市開始解封，回應總統博索納羅（Jair Bolsonaro）重啟經濟的要求。

截至香港時間下午，巴西88萬人確診，近4.4萬人死亡；美國累計210萬確診，超過11萬人死亡。

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美國華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）指，在美國疫情初期，僅預計10月初近17萬人死亡，但目前開始重啟經濟活動，故上調死亡人數預測至超過20萬死。

IHME預料，佛羅里達州傷亡慘重，死亡人數增幅料最大，可升至1.8萬人，較6月10日的估值高186%；佛州目前有2900多人病逝。

IHME亦上調加州和亞利桑那州死亡預測人數，分別升72%至1.5萬人，以及升56%至7400多人。兩州目前有逾5000人和1200人死亡。

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記者：韓羚