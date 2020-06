上周本港第二上市的網易(09999)的近期動作不少,最新公布將與華納兄弟合作,共同開發新手遊《魔戒:開戰》(The Lord of the Rings: Rise to War) ,為其遊戲儲備再添頂級IP。

《魔戒:開戰》是一款策略遊戲,將根據魔戒電影三部曲改編。遊戲專為移動平台研發,目標是帶來一個「視覺震撼,且完全忠於原著」的幻想世界,遊戲將出現源自原著知名角色和地點。

近年網易的合作夥伙包括多家知名公司,去年已經與《Marvel》和《Pokemon Company》分別進行合作推出遊戲。

網易以123元上市,今日跟隨大市向上,升3.7%報129.7元,跑贏大市。

