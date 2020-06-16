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【創業挑戰】「白蘭樹下」難覓釀酒廠　本土製造情懷失意

商業 17:20 2020/06/16

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白蘭樹下創辦人冀望貫徹「香港製造」品牌，但在港覓釀酒廠卻非常困難。

張寅傑與張頴雋創立本地氈酒品牌「白蘭樹下」，希望將香港品牌揚名至世界各地，並貫徹「香港製造」意念，卻遇上不少困難，最大挑戰是找不到地方釀酒。

張頴雋表示，政府規定，需要釀酒的話，樓宇必須要是30年以下樓齡，一定要是地面廠房，並需要有第五類危險品牌照。他指出，一來難以找到業主出讓，即使有，亦可能非常昂貴。「地主當然希望安穩收租，要改土地用途，又需要相關牌照，業主大多卻步。」

北區區議會主席羅庭德（右）表示，「白蘭樹下」品牌在本地設廠，的確可以幫助營造生態圈，可為本地經濟產業增值。（湯炳強攝）

及後他們二人找到北區區議會主席羅庭德與大哥羅庭輝來幫忙，希望幫助尋找業主能出租地方。羅庭德表示，其實該品牌的確可以幫助營造生態圈，有助扶持整體本地產業。「例如從設立酒廠開始，建立酒廠體驗及觀光旅遊的一條龍產業，同時為該區帶來遊客及人流，亦能帶來其他經濟效益。」

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＞＞＞【創業兵團】酒品發燒友創「白蘭樹下」 建獨特香港品牌

羅庭輝亦表示，由於業主都覺得要危險品牌照，或有一定風險，「寧願多建工廈，分租賺錢更容易」，但忽視了營造整個生態圈帶來的巨大經濟效益。「地主觀念較舊，需要不斷教育及灌輸新知識，目前就幫助該品牌到處做遊說工作，希望為他們找到適合的地方。」張頴雋表示，希望能夠參考台灣的經驗，將釀酒與旅遊產業結合，為香港新界地區注入動力，同時為經濟增值。

記者：李彥煒

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