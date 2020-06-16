▲ 【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅

南北韓關係趨緊張，南韓統一部證實，南北韓聯絡辦公室被北韓炸毀，反映北韓領袖金正恩的胞妹金與正已兌現承諾。南韓媒體引述有議員指，北韓今次炸毀的不只是南北韓聯絡辦公室，亦包括南韓納稅人的170億韓圜（約1.08億港元）。

南韓《中央日報》報道以「南北韓聯絡辦公室爆炸之時，納稅人170億稅金都飛走了」為題（남북 연락사무소 폭파와 함께 세금 170억도 날아갔다），指這棟南北韓聯絡辦公室，共花了南韓納稅人約170億韓圜去建造。

南韓統一部：北韓炸毀南北韓聯絡辦公室

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南北韓聯絡辦公室位於北韓開城工業地區，由於土地是北韓所擁有，故建造費用則由南韓一方承擔。

《中央日報》引述南韓官方文件顯示，南韓2018年共投放103億韓圜、2019年則投放近55億韓圜，在今年5月，則再撥款1億4500萬韓圜。

▲ 南北韓聯絡辦公室位於北韓開城，據報遭北韓政府炸毀

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文件顯示，南韓在此3年內，共花了近169億費用，以建設及營運南北韓聯絡辦公室。

南韓未來統合黨的鄭鎮碩議員形容，勞動黨中央委員會第一副部長金與正的一句說話，就炸毀了南北韓聯絡辦公室，破壞了由南韓付費建造的財產，亦炸毀了南韓納稅人的170億韓圜。

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責任編輯：楊心悅