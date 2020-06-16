蘋果2019年App Store交易額　突破4萬億港元

▲ 蘋果表示，只會就與數碼商品和服務相關的帳單金額收取佣金，故在交易總額中，超過85%完全歸於第三方開發者和企業。

蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）將於下星期綫上舉行。蘋果今日率先公布，2019年App Store於全球市場的交易額，錄得5,190億美元（約4萬億港元）。

該報告由蘋果委託研究公司Analysis Group進行，結果發現業務價值最高的類別，為流動商務app、數碼商品與服務app，以及app內廣告。

蘋果表示，若將其他來源（例如實體商品和服務）的銷售額納入計算，該公司直接向開發者支付的款項數目，僅佔總額的一小部分。由於蘋果只會就與數碼商品和服務相關的帳單金額收取佣金，故在交易總額中，超過85%完全歸於第三方開發者和企業，強調蘋果在App Store的抽佣不多。

研究亦指，App Store實體商品和服務的銷售佔最大份額，共計4,130億美元（約3萬億港元）。其中零售業務以2,680億美元（約2萬億港元）居首，包括HKTVmall、PARKnSHOP等app；570億美元（約4417億港元）來自旅遊app；400億美元（約3100億港元）來自叫車app；310億美元（約2400億港元）來自外賣app。

▲ 2019年App Store全球交易額分布。（蘋果提供圖片）

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另一邊廂，數碼商品及服務的帳單金額、銷售額，亦達到610億美元（約4727億港元），涵蓋音樂和影片串流、健身、教育、約會服務等app。遊戲是2019年下載量最高的app類型，在此類別中貢獻了最高帳單金額和銷售額，熱門遊戲包括同年下載量第一的《Mario Kart Tour》。此外，App內廣告銷售額為450億美元（約3487億港元），其中44%來自遊戲。

蘋果指出，面對新冠肺炎的沖擊，不少人改變生活方式，增加在流動裝置上所花的時間。社交、教育、商業協作、餐飲外賣和生活雜貨配送服務app的使用持續上升，惟旅遊app卻遭受重創，難以預計疫情對2020年App Store的業績影響。

App Store自2008年上線以來，已在全球175個國家地區推出，擁有超過200億款App，每周活躍用家高達5億人。

記者：姚慧儀