【Black Lives Matter】以「莫須有」罪名拘捕示威者？拍下警暴市民向外媒剖白

根據外媒報道，在5月30日美國黑人反種族歧視示威中，有市民拍到美國警方對一名9歲男童使用具刺激性噴霧一，拍下片段的 Evan Hreha及後將影片上傳至網絡。Evan Hreha在影片附註：「第一個被攻擊的是一名小女孩，這個世界怎麽了？」當時Evan Hreha誤以爲被攻擊的時一名女孩，事後才證實影片主角是名男孩。

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在數日後的另一場反種族歧視示威當中，拍攝片段的Evan Hreha被控藏有鐳射筆，被警方拘捕。根據金郡（King County）監獄記錄，Evan Hreha一共被拘留了兩天。Evan Hreha接受外媒訪問時，表示被捕與其拍攝短片有關係，他說：「警方在我心中一直非常正直，而且非常盡力保護市民，但在這次虛假指控之後，令我完全改觀。」

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美國於爆發反種族歧視示威後，屢次傳出警暴醜聞，今次疑似以「莫須有」向Evan Hreha 提告進一步影響警方形象，或會削弱日後美國警方公信力，令執法更困難。

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